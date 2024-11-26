Могут ли «заморозить» вклады в банках

Российский Центробанк не обсуждает сценарии возможной «заморозки» вкладов.

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Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает ИА DEITA.RU.

По её словам, реализация подобного развития событий в России является бессмысленной, так что руководство ведомства не строит никаких планов в данном направлении. Так глава ЦБ ответила на многочисленные разговоры о вероятности такого сценария.

Его активно обсуждают в СМИ и блогосфере профессиональные экономисты и аналитики в связи с постоянным ростом размера ключевой ставки ЦБ, что, в свою очередь, заставляет коммерческие российские банки поступательно повышать доходность депозитов.

Увеличение процентов и рост дивидендов побуждает многих россиян относить все свои сбережения в банки. Именно на этом фоне эксперты стали рассуждать о том, что будет, если ставка рефинансирования начнёт снижаться, пишет портал «Финансы Mail».

Подобные разговоры подогревают и сами представители ЦБ, открыто заявляя о том, что они не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки. Для граждан это значит, что проценты по депозитам будут повышаться и у них появляется новый стимул нести в банк ещё больше денег.