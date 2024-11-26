С россиян без суда взыщут миллиарды рублей налоговых долгов

У налоговых органов появится возможность взыскания долгов с физлиц без суда. К этому они будут прибегать в том случае, если человек не оспорит доначисление, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минфином.

Документ был одобрен накануне правительственной комиссией, пишет издание. В настоящее время внесудебный механизм действует только в отношении бизнеса и ИП. Однако, как отмечается, с развитием самозанятости документ становится актуальным и для граждан. Ведомство считает, что благодаря принятию новых мер бюджет страны наполнится, издержки контрольных служб сократятся, нагрузка на суды снизится.

Вместе с тем эксперты предупреждают о возникновении технических ошибок и недобросовестности налоговиков. Так, есть риск, что пострадают обычные граждане, считают собеседники издания.

По их словам, для россиян взыскание задолженности без судебного решения — больше минус, чем плюс. Эксперты утверждают, что в суде есть хоть и небольшая, но все же вероятность выиграть.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Минстрой планирует в 2025 году провести в ряде регионов эксперимент, ускоряющий возвращение долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Для этого будет налажено взаимодействие между четырьмя государственными информационными системами (ГИС), отметило издание.