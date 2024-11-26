Выплаты перед Новым годом: кому они положены и сколько составят

В России в предстоящем месяце скорректируется порядок начисления социальных выплат. Кроме того, на региональном уровне семьям с детьми сделают доплаты и подарки, сообщает Life.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, семьи, у которых срок получения единого пособия — до 31 декабря 2024 года, получат его в следующем месяце два раза. Первая выплата (за ноябрь) поступит в начале декабря, а за декабрь деньги выплатят в конце декабря, отметила эксперт.

Также на региональном уровне отдельным категориям семей будут предусмотрены новогодние подарки или выплаты. В частности, в Камчатском крае жителям направят выплату на приобретение новогодних подарков в беззаявительном порядке. Речь идет о многодетных семьях с детьми до 16 лет. На выплату могут рассчитывать и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.

Красовская отметила, что ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков за счет средств краевого бюджета предоставляется в размере 600 рублей, а проживающим в Корякском округе и Алеутском муниципальном округе в Камчатском крае — в размере 700 рублей.

«В Курской области право на получение новогодних подарков имеют дети, проживающие на территории Курской области, в возрасте от 1 до 17 лет включительно», — пишет издание со ссылкой на собеседницу.

Ранее Красовская заявила Life, что в 2025 году в России произведут индексацию пенсии. Граждане, которым начисляют пенсии в первых числах января, получат в декабре две пенсии, отметил она.