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Соцфонд пообещал дополнительно поднять пенсии при высокой инфляции

С 1 января запланирована индексация пенсий по старости на 7,3% - с учетом прогнозируемой инфляции за 2024 год. Однако правительство России может провести дополнительную индексацию пенсий помимо запланированной, если инфляция окажется выше прогнозов.

Соцфонд дал обещание по индексации пенсий
© РИА Новости

Об этом заявил глава Социального фонда страны Сергей Чирков во время выступления с докладом в Совете Федерации.

«Сейчас бюджет у нас основан на прогнозе инфляции 7,3%. И эти суммы в него заложены: с 1 января индексация будет проведена на этот индекс. Но если инфляция будет по факту выше, то… правительство тут же примет постановление о доиндексации пенсий и Социальный фонд, соответственно, это постановление исполнит с доплатой за прошедшее время — с 1 января», - сказал Чирков.

По данным Минэкономразвития, сейчас годовая инфляция находится на уровне 8,7%. Банк России прогнозирует, что 2024 год завершится с фактическим ростом потребительских цен в 8-8,5%.

Доиндексация пенсий – это нормальная законодательная практика, пояснил RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Бюджет на будущий год верстается с учетом предварительных оценок по росту цен, а с появлением официальной статистики правительство может вносить в него корректировки, пояснил он.

«Если вдруг инфляция окажется ниже, чем заложено в бюджете, и составит, например, 6,5%, то государство всё равно проиндексирует пенсии на 7,3%. Если же темпы роста цен, наоборот, окажутся выше прогнозов — а я не исключаю, что показатель может дотянуться и до 9%, — то пенсии будут увеличены именно на этот уровень», - сообщил он.

По словам Остапковича, дополнительную индексацию можно ожидать примерно в середине лета.

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