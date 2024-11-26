Соцфонд дал обещание по индексации пенсий

С 1 января запланирована индексация пенсий по старости на 7,3% - с учетом прогнозируемой инфляции за 2024 год. Однако правительство России может провести дополнительную индексацию пенсий помимо запланированной, если инфляция окажется выше прогнозов.

Об этом заявил глава Социального фонда страны Сергей Чирков во время выступления с докладом в Совете Федерации.

«Сейчас бюджет у нас основан на прогнозе инфляции 7,3%. И эти суммы в него заложены: с 1 января индексация будет проведена на этот индекс. Но если инфляция будет по факту выше, то… правительство тут же примет постановление о доиндексации пенсий и Социальный фонд, соответственно, это постановление исполнит с доплатой за прошедшее время — с 1 января», - сказал Чирков.

По данным Минэкономразвития, сейчас годовая инфляция находится на уровне 8,7%. Банк России прогнозирует, что 2024 год завершится с фактическим ростом потребительских цен в 8-8,5%.

Доиндексация пенсий – это нормальная законодательная практика, пояснил RT директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Бюджет на будущий год верстается с учетом предварительных оценок по росту цен, а с появлением официальной статистики правительство может вносить в него корректировки, пояснил он.

«Если вдруг инфляция окажется ниже, чем заложено в бюджете, и составит, например, 6,5%, то государство всё равно проиндексирует пенсии на 7,3%. Если же темпы роста цен, наоборот, окажутся выше прогнозов — а я не исключаю, что показатель может дотянуться и до 9%, — то пенсии будут увеличены именно на этот уровень», - сообщил он.

По словам Остапковича, дополнительную индексацию можно ожидать примерно в середине лета.