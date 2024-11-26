Назван налог, который впервые придётся заплатить россиянам

В этом году россиянам впервые предстоит заплатить налог на доходы с банковских вкладов.

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Об этом рассказал финансист Эльман Мехтиев, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, налог будет взиматься с процентов по депозитам, полученных гражданином с любых банковских счетов и в любой валюте, за исключением суммы до 150 тысяч рублей.

Необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря прошлого года. В данном случае, размер ставки составил 15% годовых.

Все дивиденды, которые накопились на банковских счетах за прошлый год и которые оказались выше 150 тысяч рублей, будут облагаться налогом, отметил эксперт. Если общий доход составит менее 5 миллионов рублей, то налог исчисляется по ставке 13%, а если свыше 5 миллионов — то тогда придётся заплатить уже 15% с суммы превышения, пишет РИА Новости.

При этом, как заметил специалист, россиянам не придётся подавать отдельную декларацию для того, чтобы заплатить налог по вкладам, т.к. все они находятся в отечественных банках. Уведомление придет в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в мобильном приложении автоматически.