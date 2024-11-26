Кому «обнулят» все деньги на банковских вкладах

Граждане, которые хранят свои деньги в американских долларах, очень скоро могут столкнуться с тем, что все их накопления просто «обнулятся».

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Об этом предупредил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, руководство США задумало осуществить «аферу века», выдав её за объективное проявление развития экономической системы. Речь идёт о внедрении, так называемых, цифровых или электронных денег. Разговоры о необходимости их появления начались уже давно, отмечает Катасонов. Вероятно, в 2024 году они всё же появятся, считает эксперт.

Согласно прогнозам специалиста, американские власти объявят о том, что все старые доллары больше не являются расчётным средством в одночасье. Это произойдёт тогда, когда проблемы в экономике страны достигнут своего пика. Сегодня самой большой угрозой для США является быстрорастущая инфляция, которая может перерасти в гиперинфляцию.

Как только в стране начнут стремительно обесцениваться деньги и обрушаться фондовые биржи, тогда истинные «хозяева денег» и объявят о том, что финансовый коллапс просто отменяет все старые правила игры и что теперь все будет играть по новым. Так что люди, хранящие на своих счетах доллары, в такой ситуации могут просто остаться ни с чем, предупредил эксперт.