Кому «обнулят» все деньги на банковских вкладах, предупредил Катасонов
Граждане, которые хранят свои деньги в американских долларах, очень скоро могут столкнуться с тем, что все их накопления просто «обнулятся».
Об этом предупредил известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, руководство США задумало осуществить «аферу века», выдав её за объективное проявление развития экономической системы. Речь идёт о внедрении, так называемых, цифровых или электронных денег. Разговоры о необходимости их появления начались уже давно, отмечает Катасонов. Вероятно, в 2024 году они всё же появятся, считает эксперт.
Согласно прогнозам специалиста, американские власти объявят о том, что все старые доллары больше не являются расчётным средством в одночасье. Это произойдёт тогда, когда проблемы в экономике страны достигнут своего пика. Сегодня самой большой угрозой для США является быстрорастущая инфляция, которая может перерасти в гиперинфляцию.
Как только в стране начнут стремительно обесцениваться деньги и обрушаться фондовые биржи, тогда истинные «хозяева денег» и объявят о том, что финансовый коллапс просто отменяет все старые правила игры и что теперь все будет играть по новым. Так что люди, хранящие на своих счетах доллары, в такой ситуации могут просто остаться ни с чем, предупредил эксперт.