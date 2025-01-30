Спрогнозировано, сколько еще продержится двузначная доходность вкладов

Доходность вкладов сохранится на двузначном уровне в ближайшие годы, спрогнозировал заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин в комментарии для Банки.ру.

Эксперт обратил внимание, что, согласно статистике регулятора, максимальная процентная ставка в крупнейших банках страны начала снижаться в конце 2024 года (пик — 22,3%), когда после цикла повышения ключевой ставки во втором полугодии Банк России взял паузу, и в середине января достигала отметки 21,5%. Это все еще выше «ключа» в 21,0%.

« П р и э т о м н а р ы н к е е с т ь и б о л е е в ы г о д н ы е п р е д л о ж е н и я — в п л о т ь д о 2 3 , 0 – 2 4 , 0 % . Н о , к о н е ч н о , с о с н и ж е н и е м к л ю ч е в о й с т а в к и м о ж н о о ж и д а т ь и у м е н ь ш е н и я д о х о д н о с т и п о в к л а д а м » , — с к а з а л Ш а м и н .

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2025 году будет находиться в диапазоне 17,0–20,0%, в 2026 году — 12,0–13,0%.

« Т а к и м о б р а з о м , м о ж н о о ж и д а т ь , ч т о в б л и ж а й ш и е г о д ы д о х о д н о с т ь п о в к л а д а м с о х р а н и т с я н а д в у з н а ч н о м у р о в н е . К р о м е т о г о , в б о р ь б е з а п р и в л е ч е н и е н о в ы х и с о х р а н е н и е д е й с т в у ю щ и х к л и е н т о в б а н к и б у д у т с т р е м и т ь с я п р е д л а г а т ь н а и б о л е е к о н к у р е н т о с п о с о б н ы е у с л о в и я » , — д о б а в и л э к с п е р т .

По мере смягчения денежно-кредитной политики, как считает Шамин, можно ожидать перетока средств клиентов с краткосрочных вкладов на три и шесть месяцев, которые сегодня пользуются наибольшей популярностью, на долгосрочные вклады сроком от года, поскольку в условиях низкой ключевой ставки они становятся более выгодными в сравнении с короткими депозитами.