Спрогнозировано, сколько еще продержится двузначная доходность вкладов

Доходность вкладов сохранится на двузначном уровне в ближайшие годы, спрогнозировал заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин в комментарии для Банки.ру.
Эксперт обратил внимание, что, согласно статистике регулятора, максимальная процентная ставка в крупнейших банках страны начала снижаться в конце 2024 года (пик — 22,3%), когда после цикла повышения ключевой ставки во втором полугодии Банк России взял паузу, и в середине января достигала отметки 21,5%. Это все еще выше «ключа» в 21,0%.
«При этом на рынке есть и более выгодные предложения — вплоть до 23,0–24,0%. Но, конечно, со снижением ключевой ставки можно ожидать и уменьшения доходности по вкладам», — сказал Шамин.
Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2025 году будет находиться в диапазоне 17,0–20,0%, в 2026 году — 12,0–13,0%.
«Таким образом, можно ожидать, что в ближайшие годы доходность по вкладам сохранится на двузначном уровне. Кроме того, в борьбе за привлечение новых и сохранение действующих клиентов банки будут стремиться предлагать наиболее конкурентоспособные условия», — добавил эксперт.
По мере смягчения денежно-кредитной политики, как считает Шамин, можно ожидать перетока средств клиентов с краткосрочных вкладов на три и шесть месяцев, которые сегодня пользуются наибольшей популярностью, на долгосрочные вклады сроком от года, поскольку в условиях низкой ключевой ставки они становятся более выгодными в сравнении с короткими депозитами.
«Конечно, часть вкладчиков может использовать накопленные средства или реинвестировать их в другие активы, например ценные бумаги. Но банковский вклад все еще будет оставаться одним из наиболее доходных и надежных инструментов, к тому же депозиты защищены гарантиями страхования. В этой связи мы не ожидаем резкого снижения спроса на депозитные продукты», — заключил аналитик.