В марте пенсии россиян окажутся ниже, чем в феврале, сообщила «АиФ» профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
Страховые пенсии по старости с января выросли на 7,5%, а в феврале будут дополнительно увеличены «задним числом» еще на 2,2%. В феврале пенсионеры получат дополнительно проиндексированную пенсию за февраль и доплату за январь. К примеру, если в январе пенсионер получил 25 000 рублей, то в феврале он получит 26 100 рублей, из которых 25 550 рублей – это пенсия с учетом доиндексации, а 550 – доплата за январь, рассказала Проданова.
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«Но важно помнить, что такая выплата — это разовая акция, — предупредила экономист. — В следующем месяце денежные поступления будут уже меньше. С марта 2025 года пенсионер будет получать свою обычную пенсию, проиндексированную на 9,5%, — в нашем примере это 25 550 рублей», — предупредила эксперт.
Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков рассказал о других выплатах и пособиях, которые вырастут с 1 февраля. Повышение коснется льготников различных категорий, будут проиндексированы детские пособия. Вырастет также материнский капитал: на первого ребенка — 690,3 тысячи рублей, на второго — 912,2 тысячи рублей.