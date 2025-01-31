Названа доля россиян с доходами выше 100 тысяч рублей

В России зафиксирован рост доли граждан с ежемесячным доходом выше 100 тысяч рублей. По итогам 2023 года показатель увеличился до рекордного уровня в 11,4%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечается, доля россиян, чьи доходы превышали в 2023 году 100 тысяч рублей в месяц, увеличилась до рекордных 11,4%. В 2022-м она составила 8,3%. Доходы от 60 до 100 тысяч рублей были у 18,5% россиян, при этом год назад таких было 16,2%.

« О д н о в р е м е н н о с э т и м у в е л и ч и л с я у д е л ь н ы й в е с т е х , ч ь и д о х о д ы с о с т а в л я л и о т 4 5 д о 6 0 т ы с я ч р у б л е й , - н а 0 , 6 п р о ц е н т н о г о п у н к т а , д о 1 4 , 4 % » , - г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру» сообщило, что низкая зарплата - главная причина отказа от предложения о работе после успешного прохождения собеседования для чуть более половины опрошенных российских граждан (52%).