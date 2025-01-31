Кому помешали магазины сверхнизких цен?

Федеральную сеть магазинов «Светофор», торгующую продуктами питания и промышленными товарами по сверхнизким ценам, в последнее время трясёт и лихорадит от бдительного взора государственных инстанций.

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Что это, борьба за права потребителей или происки конкурентов? А может подготовка к рейдерскому захвату? Важная социальная роль дискаунтера не позволяет игнорировать проблемы сети. Тем более в условиях сложного экономического положения страны.

По данным СМИ, в Москве после Нового года несколько магазинов «Светофор» прекратили работу на срок от 60 до 90 дней. В подмосковной Электростали не работают обе точки сети. В Екатеринбурге закрылись три «Светофора», в Татарстане — два.

Работу дискаунтеров останавливают во исполнение судебных решений по искам Роспотребнадзора. В Москве этих «предъяв» 12. О размахе кампании говорит тот факт, что почти половина исков надзорного ведомства к розничным сетям относятся к «Светофору».

Такими темпами скоро значительная часть магазинов «Светофор» повесит на двери замки. Сможет ли в этом случае развиваться сеть? Ведь неработающие торговые точки — балласт, дополнительная статья расходов. Растут издержки, нарушается логистика, страдают люди.

Постоянные покупатели «Светофора» уже забеспокоились. Об их настроениях можно судить по комментариям под новостными материалами о проблемах «Светофора»:

« Н е л ь з я з а к р ы в а т ь э т у с е т ь . С в е т о ф о р ы д л я п р о с т ы х п е н с и о н е р о в и л ю д е й с н и з к и м и з а р п л а т а м и о ч е н ь н у ж н ы . Э т о п а л о ч к а - в ы р у ч а л о ч к а » , - у к а з ы в а е т Т а т ь я н а П е т л ю к . « С к о л ь к о р а з б ы л в " С в е т о ф о р е " , н е з а м е т и л о с о б о й п р о с р о ч к и - н и б о л ь ш е и н е м е н ь ш е , ч е м в д р у г и х с е т е в ы х м а г а з и н а х , к а к и о с о б ы х к а к и х - т о п о д д е л о к п р о д у к т о в . Х о з т о в а р ы т а м н о р м а л ь н ы е и п о в м е н я е м ы м ц е н а м б ы л и » , - с в и д е т е л ь с т в у е т А н д р е й Р . « Н а з н а ч ь т е м н е п е н с и ю , к а к у д е п у т а т а , т о г д а б у д у з а к у п а т ь с я в « А з б у к е в к у с а » и « П е р е к р ё с т к е » , а с е г о д н я т о л ь к о « С в е т о ф о р » - т р е б у е т Н и н а К а ш и р и н а .

Действительно, в России сейчас 11,5 млн бедных. Их подушевой доход ниже прожиточного минимума, рассчитанного на основе потребительской корзины — 15,6 тыс. рублей. При таких деньгах значение имеет каждый рубль. И здесь «Светофор» - находка.

Тем более, инфляция бьёт по бедным слоям населения сильнее, чем по всем остальным. По данным ЦМАКП, осенью 2024-го она составила 13% против 8,6% для всего населения в среднем. Такой показатель уже называют «антисоциальным».

Так нужно ли в подобной ситуации гнобить ритейлера, которому благодаря своей жесткой ценовой политике удаётся подставить плечо самым слабым членам общества, от которых, однако, зависит стабильность? Ведь миллионы бедных — это избиратели. И активные.

Тем не менее «Светофор» давят, и довольно жестко. Закрытие торговых точек в 2024 г. привело к падению выручки сети, хотя показатели прибыльности других крупнейших российских ритейлеров («Светофор» входит в топ-5) только росли.

В 2021 г. открылось более 1100 магазинов «Светофор» (сейчас их 2200). Впереди по этому показателю были только «Магнит» и X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»). О «Светофоре» писали как о самом быстрорастущем региональном проекте.

Конкуренцию, конечно, никто не отменял, но она должна быть добросовестной. Доказательств обратного нет, но известные обществу обстоятельства выглядят странно. Например, внеплановые проверки, на которые с 2020 г. наложен мораторий.

«Известия» утверждают, что в правительстве лишь отреагировали на сигнал из Госдумы. Инициатором проверок был депутат Сергей Лисовский. «Дискотека «ЛИС'C» - только там можно встретить клёвого парня» - крутили в 90-е рекламу по ТВ.

Общественность помнит Лисовского и по участию в скандале вокруг «коробки из-под ксерокса», в которой сотрудники избирательного штаба Ельцина выносили полмиллиона долларов вроде как неучтённой валюты, но были схвачены с санкции Коржакова.

Сейчас Лисовский — респектабельный законодатель и в своей деятельности опирается на правила. Обращение в правительство по поводу проверок «Светофора» он объяснил многочисленными жалобами на работу сети как со стороны покупателей, так и поставщиков.

Проверив сеть с подачи Лисовского, Роспотребнадзор обнаружил в торговых помещениях некоторых магазинов насекомых, мусор, просрочку, а также выявил нарушения режима хранения продукции. И хотя такое можно найти, наверное, везде, не повезло «Светофору».

Кроме того, выяснилось, что розничная сеть якобы не заключает с партнерами договоры поставок напрямую. Контракты оформляют логистические центры и оплачивают товары только после их продажи, обходя таким образом некоторые требования. Эти и другие «косяки» ритейлера, очевидно, вызваны присущей сети общей политикой экономии на всем, чем только можно.

Некоторые поторопились увидеть в инициативе Лисовского происки конкурентов. Однако сам он настаивает на важности соблюдения норм и не исключает, что помимо «Светофора» жертвами строгого подхода со стороны исполнительной власти могут быть и другие торговые сети.

Государству, видимо, следует оставаться равноудалённым от локальных частных выгод конкретных ритейлеров ради надзора за отраслью в целом, соблюдая баланс интересов покупателей, продавцов и поставщиков, поддерживая здоровую конкуренцию.

Но не забывать, что вопрос этот не только коммерческий, а и политический. Вот-вот закончатся боевые действия, наступит мир, люди вернутся с фронта, исполненные ожиданий. Не Вторая мировая, но всё же... И что они увидят?

Задранные до небес ценники на еду? Ещё один раз «разруху а ля 90-е» страна может и не пережить.