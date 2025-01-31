Житель Подмосковья выиграл в лотерею 285 миллионов рублей

Житель подмосковного Орехово-Зуево выиграл 285 миллионов рублей в лотерее «Столото». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что счастливым стал билет игры «Охота», на который победитель потратил 150 рублей. При этом, новоявленный миллионер еще не обратился за своим выигрышем.

« Т р и д ц а т ь п е р в о г о я н в а р я 2 0 2 5 г о д а в 1 8 8 8 7 - м т и р а ж е и г р ы " О х о т а " б ы л р а з ы г р а н м н о г о м и л л и о н н ы й т р о ф е й - 2 8 5 2 8 0 4 4 9 р у б л е й . П о б е д и т е л е м с т а л ж и т е л ь М о с к о в с к о й о б л а с т и , к у п и в ш и й л о т е р е й н ы й б и л е т з а 1 5 0 р у б л е й в р о з н и ч н о й т о ч к е п р о д а ж " С т о л о т о " в г о р о д е О р е х о в о - З у е в о » , — с о о б щ и л и в « С т о л о т о » .

Ранее выигравший в лотерею миллиард рублей россиянин обратился за деньгами.