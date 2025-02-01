Россиянам рассказали об изменении порядка оплаты за отопление с 1 марта

Доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов в беседе с агентством «Прайм» рассказал россиянам об изменении порядка оплаты за отопление с 1 марта. Он отметил, что жители будут платить только за потребленное тепло по показаниям счетчика.

Сейчас в России действуют два основных способа платить за отопление в многоквартирных домах. В основном люди оплачивают тепло только в период отопительного сезона. В ряде субъектов действует система 1/12, когда собственники оплачивают отопление равными долями в течение года, сумма рассчитывается исходя из общих показаний приборов за прошлый год.

С 1 марта Минстрой вводит в качестве приоритетного способа оплату только за те месяцы, когда отопление включено.

« И н ы м и с л о в а м и , р о с с и я н е н е с м о г у т б о л ь ш е п л а т и т ь з а т е п л о в д о м а х р а в н о м е р н о в т е ч е н и е г о д а — т е п е р ь п л а т е ж к и б у д у т п р и х о д и т ь т о л ь к о в о т о п и т е л ь н ы й с е з о н » , — п о я с н и л К о с о в .

Нововведение позволит плательщикам видеть в квитанциях более детализированную информацию. В ведомстве считают, что новые правила повысят прозрачность расчетов, отметил эксперт.

Названа причина резкого роста тарифов ЖКХ

Ранее Госдума приняла закон об увеличении собираемости взносов на капремонт с 50 до 60 процентов. Мера должна помочь собирать достаточно средств, чтобы вовремя проводить необходимые ремонтные работы в доме.