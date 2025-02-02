Среди курьеров растет число женщин и пенсионеров

Несмотря на то, что среднестатистический курьер в России пока еще - это трудовой мигрант, на работу в курьерские службы стали чаще устраиваться россияне, в том числе женщины и пенсионеры, рассказали "РГ" эксперты.

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При этом в некоторых регионах число женщин-курьеров сегодня достигает 40% отмечают аналитики TenHunter. И их число продолжает расти. Около 6% курьеров - это пенсионеры.

" К у р ь е р - ж е н щ и н а и л и к у р ь е р п р е д п е н с и о н н о г о в о з р а с т а р а н ь ш е б ы л и э к з о т и к о й , а т е п е р ь - э т о н о в а я н о р м а р ы н к а " , - г о в о р и т д и р е к т о р п о п е р с о н а л у D P D в Р о с с и и А н т о н Т и в а с .

Однако чаще всего, по его словам, курьерами все-таки идут работать мужчины в возрасте от 21 до 45 лет со среднеспециальным образованием.

В курьеры сегодня идут практически все, кому необходимо срочное трудоустройство в связи с жизненными обстоятельствами: от студента до пенсионера, считает руководитель орготдела независимого профсоюза "Новый труд" Денис Зоммер. Около 40% из них работают в статусе самозанятых, добавил он.

Между тем, по данным hh.ru, в среднем по стране 74% всех соискателей-курьеров - мужчины, 26% - женщины. Известно также, что чаще всего работу курьером ищут люди в возрасте 18-24 лет (30%) и 25-34 лет (24%). На соискателей старше 55 лет приходится 6% резюме, а младше 17 лет - 12%. По данным на 2022 год, напомнил эксперт, у каждого третьего курьера было высшее образование, а у некоторых даже по два диплома.

В декабре 2024 года в России было трудоустроено 1,5 млн курьеров, говорит HR-директор OPEN Group Валерия Доманская. Несмотря на это, отмечает она, их по-прежнему не хватает. За последний год число вакансий для курьеров выросло более чем на 36%, в то время как число резюме снизилось на 9%. Таким образом, стране требуется еще не менее 200 тысяч курьеров. Стоит отметить, что в этой профессии люди как правило не задерживаются, в среднем работают по 3-6 месяцев, подчеркнул официальный партнер Яндекс Еда и Яндекс Такси Максим Петрович. В том числе потому поиски курьеров ведутся постоянно. Требования к кандидатам нередко ограничиваются всего лишь наличием смартфона с выходом в интернет и знанием города.

При этом заработок курьеров варьируется от региона и наличия заказов. Но доход в 350 тысяч и выше, о котором ранее писали СМИ, эксперты называют нереальным.

" О н н е п о д ъ е м е н н и д л я к о г о " , - г о в о р и т р у к о в о д и т е л ь о п е р а т и в н о г о ш т а б а н е з а в и с и м о г о п р о ф с о ю з а " Н о в ы й Т р у д " А л е к с е й Н е ж и в о й .

По его словам, реальная зарплата курьера в пик может доходить до 100-130 тысяч рублей.

" И э т о в с е р а в н о о ч е н ь н е п л о х о п о н ы н е ш н и м в р е м е н а м " , - п о д ч е р к н у л о н .

Между тем, в Москве и Санкт-Петербурге курьер может зарабатывать от 50 тысяч до 150 тысяч рублей в месяц из-за высокого потребительского спроса на доставку и большого количества заказов, высокой плотности жителей. В других регионах, где плотность населения ниже и спрос на услуги доставки меньше, курьеры получают 30-65 тысяч рублей в месяц. Эксперт Петрович уточнил, что в среднем по стране пеший курьер получает 40-60 тысяч рублей в месяц, тот, который работает на велосипеде или самокате - 45-70 тысяч рублей, доход автокурьера оценивается в 60-90 тысяч рублей.