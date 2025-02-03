Названа сумма рассрочки, которая будет учитываться в кредитной истории

В России планируют регулировать рассрочку, начиная с суммы в 60 тысяч рублей. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Известиями».

Сведения о выдаче бесплатной рассрочки на сумму свыше 60 тысяч рублей будут отправляться в Бюро кредитных историй и учитываться в кредитной истории, отметил он. Также планируется ввести нормативы и требования Банка России к таким продуктам.

В версии законопроекта, внесенного в Госдуму в августе прошлого года, говорилось о том, что операторы сервисов будут обязаны передавать информацию о выдаче рассрочки в бюро кредитных историй, если сумма покупки превысит 15 тыс. рублей. Таким образом, порог уже пересмотрен, подчеркнуло издание.

При этом Аксаков уточнил, что порог с 60 тысяч рублей будет поэтапно снижаться, чтобы закрыть «лазейку кредитования» и снять риски. По мнению экспертов, эти требования могут усложнить получение займов.

Законопроект о регулировании рассрочки планируют рассмотреть в феврале.

В октябре 2024 года сообщалось, что российский рынок рассрочки по итогам января — сентября достиг 200 млрд рублей. К рассрочке обычно прибегают либо россияне без кредитов, которые принципиально не хотят брать займы в банке, либо, напротив, должники, которым не одобрят новую покупку в кредит, рассказали аналитики. Клиентов привлекает простота оформления и отсутствие проверки кредитной истории.