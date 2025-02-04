Просрочка платежей по ипотеке в России резко выросла

В 2024 году объем просроченных платежей по ипотеке в России резко вырос — на 57 процентов за год, до 108 миллиардов рублей. Такие данные приводит коллекторское агентство Долговой консультант в своем докладе, с которым ознакомилась «Лента.ру».

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При этом за 2023 год просрочка по жилищным кредитам увеличилась всего на три процента, отмечают специалисты. По данным компании, доля просроченной ипотечной задолженности в общем портфеле достигает 0,45 процента.

Сильнее всего задолжали по кредитам жители Москвы (17 процентов, 17,8 миллиарда рублей), Подмосковья (10 процентов, 10,9 миллиарда рублей), Краснодарского края (7 процентов, 7,8 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурга (5 процентов, 5,3 миллиарда рублей).

На ситуацию с платежами по ипотеке повлияли рост ключевой ставки, отмена массовой льготной ипотеки на новостройки и ужесточение условий по семейной ипотеке.

Ранее депутат Светлана Разворотнева посоветовала россиянам в 2025 году покупать квартиры по льготной ипотеке. По словам парламентария, такое решение жилищного вопроса подойдет семьям с двумя детьми, жителям сельской местности, Дальнего Востока и новых регионов.