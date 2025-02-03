Расчет пенсии работающих пенсионеров изменился

В России изменили расчет пенсии работающих пенсионеров. Об этом сообщает «МК».

Авторы материала напоминают о том, что закон, который восстанавливает индексацию пенсий работающим пенсионерам, был утвержден летом 2024 года. Эту меру приостановили с 2016 года.

Теперь пенсии работающих пенсионеров будут ежегодно увеличиваться на уровень инфляции предыдущего года, отмечается в статье. Первое повышение состоялось с 1 января 2025 года и составило 9,5%.

Процесс возобновления индексации будет осуществляться автоматически, указали в Социальном фонде России. В данном случае никаких действий от граждан не требуется. Работающий пенсионер может получать два типа пенсий: страховую по старости и накопительную, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что, по данным «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», негосударственные пенсионные фонды (НПФ) с января по сентябрь 2024 года выплатили россиянам 129 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода 2023 года на 9%.