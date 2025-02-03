В Госдуме предложили проиндексировать налоговые вычеты

Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Александр Демин направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает индексировать размер налоговых вычетов для граждан на уровень инфляции либо на индекс потребительских цен.
Документ есть в распоряжении ТАСС.
"Индексация всех налоговых вычетов для граждан с момента их введения (изменения) на уровень инфляции либо на индекс потребительских цен обеспечит сохранение реальной стоимости налоговых вычетов и позволит гражданам получать налоговые льготы, соответствующие текущему уровню цен на товары и услуги", - указал депутат в письме.
Демин отметил, что в последние годы наблюдается дисбаланс между финансовыми обязательствами граждан перед государством и мерами поддержки со стороны государства.
"Штрафы, налоги и обязательные платежи ежегодно индексируются, тогда как налоговые вычеты, предоставляемые гражданам, остаются практически неизменными в течение длительного времени", - пояснил он.
Также Демин отметил, что реальная стоимость налоговых вычетов кратно снизилась по сравнению с периодом, когда они были введены.
"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации указанной инициативы", - написал замруководителя думской фракции.