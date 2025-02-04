Деньги россиян на электронных кошельках захотели застраховать

В России разработан законопроект о страховании средств населения на электронных кошельках. Об этом сообщает агентство РБК.

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Инициаторами нововведения выступили Центральный банк РФ (ЦБР) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Законопроект предлагает распространить на электронные кошельки систему страхования вкладов, аналогичную той, которая действует в отношении размещенных в банках денежных средств. Таким образом, обладатели электронных кошельков могут рассчитывать на возмещение средств до 1,4 млн рублей.

Отмечается, что воспользоваться возмещением средств, если наступит страховой случай, смогут только те держатели, которые прошли полную или упрощенную идентификацию.

В середине января законопроект был направлен главе парламентского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Сейчас документ находится на стадии внесения в Госдуму.

28 января сообщалось, что в России ограничат внесение денег на недавно выпущенные виртуальные карты.