Производители молочной продукции уведомили торговые сети о росте цен

Торговые сети получили уведомления от ряда крупных производителей молочной продукции (молоко, творог, сметана, йогурт) о повышении цен на свою продукцию. Стоимость товаров увеличится уже в феврале, пишут «Известия»

Среди компаний, которые направили уведомления о росте цен на 5–10%, — «Вимм-Билль-Данн» (торговая марка «Домик в деревне»), Health & Nutrition (бренды «Простоквашино», «Актибио»), Ehrmann, «Савушкин продукт» и «Молочный кит» (Milk on).

По словам Игоря Караваева, председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), торговые сети детально проверяют заявки о повышении цен на обоснованность, некоторые из них пока рассматривают. Он отметил, что ретейлеры не всегда принимают увеличение в полном объеме.

Подчеркивается, что в настоящее время ретейлеры удерживают минимальные наценки от 5 до 10% на некоторые позиции в молочной категории. Крупнейшие сети решили снизить наценки более чем на 500 наименований социально значимых товаров, указал Караваев.