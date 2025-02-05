ЦБ выявил новые схемы мошенничества с банковскими картами

Злоумышленники используют виртуальные образы карт своих жертв для снятия наличных в банкоматах без использования физических карт. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

Согласно новой схеме, мошенники связываются с жертвами по телефону или через мессенджеры и сообщают о попытке несанкционированного доступа к счету. Они убеждают установить на телефон мобильное приложение Центрального банка, чтобы якобы предотвратить потерю средств.

После установки приложения злоумышленники просят жертву запустить приложение, поднести карту к телефону и ввести подтверждающий код из СМС для авторизации в приложении. На самом деле оно является вредоносным. С помощью приложения мошенники создают виртуальный образ карты жертвы на своем телефоне. Они используют этот образ для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. Вместо карты жертвы они прикладывают свой телефон.

Центральный банк призывает не скачивать приложения или программы по просьбе незнакомых людей, а также выполнять какие-либо действия в банковских и других приложениях по их требованию. Кроме того, ЦБ просит россиян не предоставлять личные и финансовые данные посторонним людям, как бы они ни пытались их узнать.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на ИБ-интегратора «Информзащита» сообщило, что около 150 поддельных QR-кодов якобы для доступа в домовые чаты нашли в Москве в январе.