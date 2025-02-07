«Время вкладчика»: ВТБ дал прогноз по росту рынка сбережений

Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года, прогнозируют в ВТБ. В 2024 году рублевые пассивы кредитной организации выросли на 60%, вдвое опередив по динамике рынок.

ВТБ дал прогноз по росту рынка сбережений
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ВТБ увеличил свою рыночную долю до 18,5% (+3,4 п.п. за год), обеспечив более четверти прироста рынка сбережений. Сейчас портфель рублевых пассивов розничных клиентов ВТБ достиг 10 трлн, а общий портфель превысил 10,6 трлн рублей.

«Рынок вкладов и накопительных счетов в нашей стране продолжает свой рекордный рост, и ВТБ — один из основных драйверов этого роста. Практически каждый пятый рубль россияне хранят именно в нашем банке», — прокомментировала Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений.

По итогам первого полугодия 2025 года, по прогнозу ВТБ, рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. Портфель розничных пассивов ВТБ к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.

При этом большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. В ВТБ отмечают, что вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.

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