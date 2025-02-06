В Турции призвали увеличить расходы для туристов

Для достижения цели в 132 миллиарда долларов дохода от туристической индустрии необходимо увеличить расходы отдыхающих в стране почти в полтора раза, до 1400 долларов за поездку. Об этом председатель Ассоциации инвесторов туризма (TTYD) Турции Оя Нарин рассказала в ходе панельной сессии туристической выставки EMİTT, передает агентство «Прайм».

В Министерстве культуры и туризма Турции отмечают, что в 2024 году иностранные туристы в среднем тратили 972 доллара за поездку, в то время как в 2021 году расходы составляли около 1032 долларов. Согласно информации Бюро статистики, средний расход туристов в республике составляет 97 долларов в сутки.

Нарин подчеркнула, что инвесторы стремятся достичь 132 миллиардов долларов прибыли от туризма к 2032 году. По ее словам, чтобы сделать туризм устойчивым, необходимо выбрать более роскошные направления, ориентированные на туристов с высоким уровнем дохода.

« 9 0 0 д о л л а р о в н а т у р и с т а у ж е н е п о д х о д я т , м ы д о л ж н ы п е р е й т и к т а к о м у т у р и з м у , к о г д а т у р и с т т р а т и т 1 3 0 0 – 1 4 0 0 д о л л а р о в » , — д о б а в и л а Н а р и н .

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна стремится к получению 64 миллиардов долларов дохода от туризма в 2025 году.