Почему не стоит покупать доллары в 2025 году

Даже если сбудутся прогнозы многочисленных экспертов и доллар подорожает до отметки в 120 рублей к концу 2025 года, то общий прирост его стоимости за 12 месяцев составит всего около 18%.

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Такими расчётами с порталом «Банки.ру» поделился финансовый аналитик Александр Потавин, передаёт ИА DEITA.RU.

Эксперт обратил внимание, что сегодня россияне могут легко открыть депозит с доходностью выше 20% годовых. Это значит, что гражданам куда выгоднее положить свои средства на вклад в банке, чем закупать на этот же объём денежных средств доллары.

В случае с покупкой валюты нет никаких гарантий того, что она действительно подорожает. Все рассуждения о её гипотетическом росте — это всего лишь прогнозы, в то время, как прибыль от размещения денег на депозите гарантирована, и она точно будет.

Более того, часть экспертов сходятся во мнении, что во время своего опорного заседания 14 февраля Совет директоров Центрального банка, вероятнее всего, примет решение о повышении ключевой ставки, а значит, вклады станут ещё более выгодными.

В этой связи, как объяснил эксперт, сегодня россиянам нет особого смысла задумываться над покупкой долларов. Кроме того, что вероятность заработать на их подорожании являются всего лишь гипотетической, эта валюта со временем становится всё более «токсичной».