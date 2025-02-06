Вложения физлиц в облигации на Мосбирже выросли на 141%

В январе 2025 года на Мосбиржу пришло около 389 тысяч частных инвесторов, что на 22% меньше чем годом ранее, следует из релиза площадки. Всего по итогам месяца количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже превысило 35,5 млн, ими открыто 65,4 млн счетов. Сделки на бирже заключали 3,8 млн человек, годом ранее — 3,7 млн.

Доля физлиц в объеме торгов акциями в январе составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на срочном рынке – 66%. Объем инвестиций физлиц в облигации на фондовом рынке Мосбиржи в январе составил рекордные 104 млрд рублей, что на 141% больше чем в январе 2024 года. Из них в корпоративные бумаги вложено 80,2 млрд рублей, в ОФЗ и региональные облигации – 23,8 млрд рублей.

Частные инвесторы продали акций на 4,6 млрд рублей больше, чем купили; продажи паев БПИФов превысили покупки на 29,8 млрд рублей.

В январе 2025 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были

обыкновенные акции Сбербанка — на них пришлось 30,7% «народного» портфеля;

бумаги ЛУКОЙЛа — 14,7%;

акции «Газпрома» — 13,7%;

привилегированные акции Сбербанка — 6,9%;

акции «Роснефти» —6,7%,

привилегированные акции «Сургутнефтегаза» — 6%;

акции «Т-Технологий» — 5,9%;

акции «Яндекса» — 5,7%;

акции «Норникеля» — 5,1%;

акции «Полюса» — 4,6%.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,98 млн, за январь было открыто 33,2 тысяч. Торговый оборот на счетах ИИС в январе 2025 года вырос на 42% по сравнению с январем 2024 года и составил 296,7 млрд рублей. В структуре оборота 68% – сделки с акциями, 11% – с облигациями и 21% – с паями фондов.