Обновленная купюра в пять тысяч рублей вошла в массовый оборот в России. Она посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия», на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, а также стела «66-параллель» в Салехарде. Банкнота выполнена в красных тонах, как и предыдущая версия.

Новые купюры изготовлены на хлопковой бумаге белого цвета и имеют усиленный защитный комплекс. В них внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов, а также волокна серого цвета. Голографическая защитная нить шириной 5,5 миллиметра выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в окне фигурной формы.

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Кроме того, на новых купюрах есть скрытые цветопеременные цифры, заметные при наклоне, оптически-переменные элементы. Номинал «5000» и текст «Билет Банка России» имеют специальный рельеф, который можно почувствовать на ощупь. Это сделано для удобства слабовидящих людей. При расположении купюры под острым углом появляется кипп-эффект. Символ рубля виден сначала темным на светлом фоне, а потом, наоборот, светлым на темном.

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На лицевой стороне новых купюр размещен QR-код. При наведении на него пользователь попадет на сайт Банка России, где опубликована подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности банкнот.