Названо условие снижения стоимости сливочного масла и яиц

Стоимость сливочного масла и яиц для покупателей может стать ниже, если не будет повышаться розничная наценка. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Указанные продукты были ранее включены Правительством РФ в перечень социально значимых продовольственных товаров. За их покупку производителям не нужно осуществлять выплату вознаграждения ретейлерам.

По словам Леонова, цель этой меры — сделать систему движения товаров более понятной и снизить дополнительные расходы для производителей. Стоимость для покупателя может уменьшиться только в том случае, если не будет увеличена розничная надбавка, добавил он.

Зампред правления ассоциации уточнил, что стоимость товара от производителя не всегда определяет его цену в магазине. Кроме того, чтобы выплатить 5% вознаграждения, производителю необходимо учитывать его в отпускной цене, а в таком случае сеть может потребовать уменьшить стоимость отгрузки товара поставщика, отметил Леонов.

Ранее «Известия», ссылаясь на прогноз аналитиков, сообщили, что в ближайшем будущем цены на куриные яйца и сливочное масло в российских магазинах могут уменьшиться на 5%.