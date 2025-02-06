В кабмине сообщили о дополнительной индексации военных пенсий на 4,4%

О принятом решении на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

« П о п о р у ч е н и ю п р е з и д е н т а п о д г о т о в л е н ы с о о т в е т с т в у ю щ и е к о р р е к т и р о в к и в з а к о н о д о п о л н и т е л ь н о м у в е л и ч е н и и в о е н н ы х п е н с и й е щ ё н а 4 , 4 % , п р и ч ё м с 1 я н в а р я т е к у щ е г о г о д а . К у ж е п р о и з в е д ё н н ы м в ы п л а т а м з а п е р в ы е д в а м е с я ц а б у д е т с д е л а н а д о п л а т а » , — о т м е т и л г л а в а к а б м и н а .

Мишустин напомнил, что, согласно подписанному Владимиром Путиным в октябре закону, военные пенсии с начала года были проиндексированы на 5,1%, однако это оказалось ниже фактической инфляции.