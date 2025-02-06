Стала известна сумма, которую частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже

В январе физические лица вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи рекордные 104 миллиарда рублей. Из этой суммы 80,2 миллиарда рублей были инвестированы в корпоративные бумаги, а 23,8 миллиарда рублей — в облигации федерального займа (ОФЗ) и региональные облигации, сообщила торговая площадка на своем сайте.

Стала известна сумма, которую частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже
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Подчеркивается, что частные инвесторы реализовали акций на 4,6 миллиарда рублей больше, чем приобрели. Продажи паев биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) превысили покупки на 29,8 миллиарда рублей. В январе физические лица занимали 76% от общего объема торгов акциями, 34% — от объема торгов облигациями и 66% — на срочном рынке.

В январе количество частных инвесторов, которые открыли брокерские счета на Московской бирже, достигло 35,5 миллиона человек, что на 389 тысяч больше, чем в предыдущем месяце. Всего было открыто 65,4 миллиона счетов. На Московской бирже сделки заключили 3,8 миллиона человек.

Ранее главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет заявил РБК, что в первой половине 2025 года стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном (флоатер).