Стала известна сумма, которую частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже

В январе физические лица вложили в облигации на фондовом рынке Московской биржи рекордные 104 миллиарда рублей. Из этой суммы 80,2 миллиарда рублей были инвестированы в корпоративные бумаги, а 23,8 миллиарда рублей — в облигации федерального займа (ОФЗ) и региональные облигации, сообщила торговая площадка на своем сайте.

Подчеркивается, что частные инвесторы реализовали акций на 4,6 миллиарда рублей больше, чем приобрели. Продажи паев биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) превысили покупки на 29,8 миллиарда рублей. В январе физические лица занимали 76% от общего объема торгов акциями, 34% — от объема торгов облигациями и 66% — на срочном рынке.

В январе количество частных инвесторов, которые открыли брокерские счета на Московской бирже, достигло 35,5 миллиона человек, что на 389 тысяч больше, чем в предыдущем месяце. Всего было открыто 65,4 миллиона счетов. На Московской бирже сделки заключили 3,8 миллиона человек.

Ранее главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет заявил РБК, что в первой половине 2025 года стоит обратить внимание на облигации с плавающим купоном (флоатер).