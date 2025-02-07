В Европе ужесточили требования к банковским счетам россиян

Ряд финансовых организаций в государствах Европы приняли решение ужесточить требования к минимальному остатку на счетах для граждан России. Об этом сообщает РБК.

В последние шесть месяцев можно наблюдать тенденцию к значительному росту минимальных остатков на счетах, открытых в европейских банках, отметил финансист Марк Ойгман. По его словам, сейчас граждане РФ активно переводят капитал из европейских банков в более лояльные для них юрисдикции, в том числе в Израиль, США и так далее.

Специалист подчеркнул, что некоторые европейские банки снизили минимальный порог для вкладов с 2 миллионов долларов до 15. Это коснулось и тех, кто имеет двойное гражданство или вид на жительство в странах Европейского союза.

В сфере частного банковского обслуживания (private banking) во Франции, Швейцарии, Люксембурге, Латвии, Австрии, Испании банки чаще всего повышают лимиты или ужесточают требования к остаткам на счетах, рассказала партнер IPN Partners Инна Перелехова.

Ранее сообщалось, что, по данным Банка России, в 2024 году банковские депозиты обеспечат основной прирост сбережений населения России.