В Госдуме рассказали о новых налоговых вычетах за ипотеку

Глава комитета Государственной Думы России по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости поделился информацией о том, как изменится процедура получения налоговых вычетов в 2025 году.

Так, по словам собеседника, нововведения затронут тех, кто платит повышенные ставки налога на доходы физических лиц. Теперь сумма, которую можно будет вернуть, увеличится до 1,1 миллиона рублей.

Гаврилов подчеркнул, что новые правила касаются россиян, приобретающих недвижимость по программе ипотечного кредитования. Он отметил, что эта идея будет воплощена в жизнь в соответствии с существующей в России системой дифференцированного налогообложения, которая включает пять уровней.

Налоговый вычет: кто, где и как может его получить

Кроме того, в Госдуме предложили индексировать налоговые вычеты в соответствии с уровнем инфляции, чтобы стимулировать развитие этой программы.

Ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС) анонсировали увеличение максимальной суммы возврата НДФЛ после перехода на прогрессивную шкалу по вычету при покупке жилья. Как отмечается, она возрастет до 440 тыс. рублей, в части уплаченных процентов — до 660 тыс. рублей.