Регламент получения пенсионных накоплений умершего родственника утвердили в РФ

Специалисты Соцфонда подготовили и утвердили регламент, согласно которому в организации смогут получать заявления от тех, кто заранее захочет определить своих наследников, которым достанутся пенсионные накопления. Те смогут их получить в случае смерти владельца накоплений, сообщает ИА DEITA.RU.

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Так, пенсионер может самостоятельно записать, кто из его наследников может получить накопительную часть его пенсии, а также то, каким образом нужно распределить средства между наследниками. Если этого не сделать, деньги получат дети, супруги или родители. Если таковых нет, то братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Если претендентов несколько, средства разделят поровну.

Для того, чтобы получить эти пенсионные накопления, нужно прийти в Соцфонд или негосударственный пенсионный фонд, если деньги копили там, не позднее полугода после смерти родственника. Заявление о наследниках пенсионер может сделать лично или же через «Госуслуги».

Напомним, накопительные пенсионные сбережения есть у тех, кто родился до 1967 года и до 2015 года написали заявление о формировании накопительной пенсии. Сейчас они заморожены, но ранее взносы сформировались и могут быть переданы наследникам.