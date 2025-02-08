Назван предел укрепления рубля

Тренды, связанные с активизацией продаж валюты экспортерами и высокой процентной ставкой, будут сохраняться и способствовать достаточно крепкому рублю, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал предел укрепления национальной валюты.

Ранее курс доллара в России на рынке Форекс опустился ниже 96 рублей впервые за несколько месяцев.

Укрепление рубля объяснили нелинейностью рынка

« Я д о п у с к а ю , ч т о е щ е с и л ь н е е м о ж е т у к р е п и т ь с я р у б л ь — в и н т е р в а л е 9 3 - 9 5 з а д о л л а р . Э т о в о з м о ж н о , н о м н е к а ж е т с я , ч т о э т о б у д е т д л и т ь с я н е д о л г о , п о т о м у ч т о е с т ь ф у н д а м е н т а л ь н ы е ф а к т о р ы , с в я з а н н ы е с т е м , ч т о т а к и л и и н а ч е с п р о с н а д о л л а р п р е в ы ш а е т п р е д л о ж е н и е д о л л а р а в Р о с с и и . П о т о м у ч т о ч а с т ь н а ш и х п о с т а в щ и к о в , н е з а в и с и м о о т т о г о , и з к а к и х о н и с т р а н , н е д р у ж е с т в е н н ы х , д р у ж н ы х и л и н е й т р а л ь н ы х , п р е д п о ч и т а е т п о л у ч а т ь з а о т г р у ж е н н у ю в а д р е с Р о с с и и п р о д у к ц и ю и м е н н о д о л л а р ы . С о о т в е т с т в е н н о , с п р о с н а в а л ю т у у н а с в ы ш е , и э т а з а к о н о м е р н о с т ь н и к у д а н е д е н е т с я » , — с п р о г н о з и р о в а л э к о н о м и с т .

Он добавил, что рубль пока что не отличается системной устойчивостью в отношении других мировых валют.

« П л ю с я , ч е с т н о г о в о р я , н е в е р ю н и в к а к о й п р о г р е с с в о т н о ш е н и я х с н ы н е ш н е й а д м и н и с т р а ц и е й С Ш А . О ч е в и д н о , ч т о н и к а к о г о у р е г у л и р о в а н и я с и т у а ц и и з д е с ь н е б у д е т , п о т о м у ч т о н е з а ч е м [ п р е з и д е н т у С Ш А Д о н а л ь д у ] Т р а м п у н а м ч т о - т о п р е д л а г а т ь , С Ш А э т а с и т у а ц и я в ы г о д н а , и х В П К з а г р у ж е н п о л н о с т ь ю , о н и а к т и в н о в ы п у с к а ю т в о е н н у ю п р о д у к ц и ю , п о л у ч а ю т х о р о ш и е д е н ь г и , у н и х п р о б л е м н е т н и к а к и х в э т о м п л а н е . И п о м е р е т о г о , к а к б у д у т р а с с е и в а т ь с я и л л ю з и и п о п о в о д у т о г о , ч т о с е й ч а с ч т о - т о ч у д е с н о е п р о и з о й д е т в о д в л и я н и е м в о л ш е б н и к а Т р а м п а , в с е б у д е т в о з в р а щ а т ь с я н а к р у г и с в о я . Т о е с т ь г е о п о л и т и ч е с к а я н а п р я ж е н н о с т ь б у д е т с н о в а у с и л и в а т ь с я , и э т о т о ж е б у д е т ф а к т о р о м , к о т о р ы й в л и я е т н а н е у с т о й ч и в о с т ь р у б л я » , — в ы с к а з а л с я э к с п е р т .

Исходя из того, что тренд на укрепление рубля недолгий, Григорьев посоветовал тем, кому нужны наличные доллары, воспользоваться ситуацией и приобрести их сейчас.

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петра Щербаченко, курс доллара в феврале останется в коридоре 90-98 рублей. Стабилизации российской валюты способствовал традиционно низкий спрос на валюту, рост объемов продаж валюты импортерами для уплаты налогов и увеличение биржевых цен на нефть.