Минимальный размер пенсии по областям России раскрыли

Размер минимальной пенсии в России определяется исходя из прожиточного минимума пенсионера (ПМП). «РБК-Инвестиции» объясняет, в каких регионах он наиболее низкий.

В Чукотском автономном округе — наибольший прожиточный минимум пенсионера (39 803 рубля), а самый низкий — в Пензенской, Саратовской и Белгородской областях (12 811 рубль).

В Центральном федеральном округе высокий ПМП зафиксирован в Москве — (17 897 рублей), в Северо-Западному федеральному округе — в Ненецком автономном округе (25 275 рублей), в Северо-Кавказском федеральном округе на лидирующей позиции — Кабардино-Балкарская Республика (16 318 рублей).

На первом месте в Южном федеральном округе — город Севастополь (15 556 рублей), в Приволжском федеральном округе — Нижегородская и Самарская области (14 335 рублей).

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В Уральском федеральном округе наибольший ПМП в Ямало-Ненецком автономном округе (20 893 рубля), в Сибирском федеральном округе — в Красноярском крае (16 928 рублей), Дальневосточном федеральном округе — Чукотском автономном округе (39 803 рубля), а в новых регионах — в Запорожской и Херсонской областях (14 793 рубля).