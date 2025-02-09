Российские туристы испытывают сложности в Турции из-за блокировки карт

Российские туристы продолжают испытывать сложности на отдыхе в Турции из-за блокировки российских карт. Об этом в интервью РИА Новости заявил генконсул России в Анталье Сергей Ветрик.

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« К о н е ч н о , и з - з а б л о к и р о в к и р о с с и й с к и х к а р т у р о с с и я н в о з н и к а ю т о п р е д е л е н н ы е с л о ж н о с т и . Ч т о к а с а е т с я о р г а н и з о в а н н ы х т у р и с т о в , т о о н и , к а к и з в е с т н о , п р и о б р е т а ю т п а к е т н ы е т у р ы в Р о с с и и з а р у б л и » , — с к а з а л о н .

Россиянам также приходится расплачиваться в Турции только наличными деньгами из-за проблем с банковскими картами. Ситуация с платежными системами в Турции постоянно меняется, поэтому перед вылетом в страну нужно уточнять информацию у туроператоров, подытожил Ветрик.

Недавно издание РИА Новости со ссылкой на источник писало, что санкции западных стран, которые были введены против России, приносят проблемы туристам из РФ в Турции. Из-за этого местным туроператорам необходимо решать все возникающие проблемы на месте. Во многом за счет усилия местных сотрудников Турции удается сохранить хороший туристический статус.

Ранее российским туристам посоветовали брать в Турцию доллары нового образца.