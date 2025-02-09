В ГД сообщили об автоматической выплате повышенной пенсии

Население РФ в феврале получит проиндексированную автоматически пенсию. Для этого не надо оставлять нигде никакие данные, писать заявления и подавать обращения, пояснил глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

« Т е , к т о п о л у ч а ю т п е н с и ю у ж е с е й ч а с , з а б е р у т п р о и н д е к с и р о в а н н ы е в ы п л а т ы , в т о м ч и с л е — п р е д у с м о т р е н а д о и н д е к с а ц и я з а я н в а р ь . Н и к а к и х з а я в л е н и й н е н у ж н о п о д а в а т ь , в с е э т о а в т о м а т и ч е с к и д е л а е т с я с и л а м и ф о н д а » , — с Я р о с л а в о м Н и л о в ы м п о б е с е д о в а л о Р И А Н о в о с т и .

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Гражданам страны доиндексировали пенсии до уровня фактической инфляции в 9,5%, пишет «Национальная служба новостей». Ранее к этому призывал президент РФ Владимир Путин. Исходя из бюджетных планов страны, пенсия будут ниже прожиточного минимума в 2025—2026 годах, передает «Царьград». Покупка недостающих пенсионных баллов — остается полезным инструментом для повышения уровня пенсионного обеспечения, рекомендует телеканал 360.