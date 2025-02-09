Россиянам назвали категорию граждан с двумя индексациями пенсий за год

В 2025 году военным пенсионерам дважды проиндексируют выплаты — зимой и осенью, рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
О грядущих индексациях пенсий военным Никитин напомнил в беседе с «Лентой.ру».
«Индексация пенсий военным пенсионерам — вопрос социальной справедливости и важный элемент федеральной политики. Она позволяет компенсировать инфляцию, которая, по данным Росстата, в 2023 году составила 7,4 процента, а 2024 уже 9,5 процента. Без индексации реальная покупательная способность военных снижается, что негативно сказывается на их уровне жизни, особенно в условиях роста цен товаров первой необходимости на 25-30 процентов и коммунальных услуг на 15-20 процентов», — объяснил депутат.
Военные пенсии в 2025 году увеличат дважды: на 4,4 процента в феврале, а затем ещё на 4,5 процента осенью в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2025–2027 года. Ранее в октябре 2024 года уже было повышение на 5,1 процента
Кроме того, Никитин подчеркнул, что актуальность индексации военных пенсий обусловлена не только экономическими, но и социальными факторами.
«Военные отдали годы служению Отечеству, и государство обязано гарантировать им достойную старость. По сведениям Министерства обороны, в России насчитывается более 2,6 миллиона военных пенсионеров. Поддержка этих граждан не только способствует повышению их благосостояния, но и укрепляет престиж военной службы, стимулирует молодежь к выбору данной профессии. Кроме того, устойчивое пенсионное обеспечение снижает социальную напряженность и укрепляет общественную стабильность», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее в Госдуме рассказали о россиянах с наиболее высокими пенсиями. По словам депутата ГД Светланы Бессараб, верхнего предела пенсионных выплат в России нет, а самые высокие пенсии, по ее словам, получают космонавты и военнослужащие.
«Нижний предел — это прожиточный минимум пенсионера в субъекте, верхнего не существует. Наиболее высокие выплаты получают, например, космонавты, военнослужащие, особенно те, кто проходил службу в горячих точках. Двойную пенсию получают участники Второй мировой, украинского конфликта. В скором времени к ним присоединятся ополченцы ДНР и ЛНР. Они тоже получат право на получение пенсий по инвалидности и страховую по старости или за выслугу лет», — объясняла парламентарий.