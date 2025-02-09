Россияне в два раза чаще продавали евро в январе
Россияне в январе в два раза чаще продавали наличные евро, чем покупали. Доллары при этом продавали и покупали практически с одинаковой активностью, показало исследование банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).
Согласно приведенной статистике, в целом интерес россиян к долларам выше, чем к евро. Так, в январе россияне конвертировали доллары в два раза чаще, чем европейскую валюту. Средний чек одной обменной операции с долларами в январе составил $387, а с европейской валютой - €401.
"На стороне рубля продолжает оставаться увеличение профицита платежного баланса и сохранение жесткой денежно-кредитной политики Банком России. В условиях снижения спроса на валюту со стороны импортеров в первые месяцы года ждем динамику рубля около текущих уровней с некоторым укреплением в моменты налоговых периодов. Комментарии Банка России после декабрьского решения оставить ставку неизменной указывают на то, что внимание регулятора сместилось от политики управления ставкой к мерам макропруденциального характера", - прокомментировал для ТАСС ситуацию на валютном рынке директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
В рамках исследования эксперты банка изучили объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в "Русском стандарте" в январе 2025 года и декабре 2024 года.