Россияне в два раза чаще продавали евро в январе

Россияне в январе в два раза чаще продавали наличные евро, чем покупали. Доллары при этом продавали и покупали практически с одинаковой активностью, показало исследование банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

Согласно приведенной статистике, в целом интерес россиян к долларам выше, чем к евро. Так, в январе россияне конвертировали доллары в два раза чаще, чем европейскую валюту. Средний чек одной обменной операции с долларами в январе составил $387, а с европейской валютой - €401.

" Н а с т о р о н е р у б л я п р о д о л ж а е т о с т а в а т ь с я у в е л и ч е н и е п р о ф и ц и т а п л а т е ж н о г о б а л а н с а и с о х р а н е н и е ж е с т к о й д е н е ж н о - к р е д и т н о й п о л и т и к и Б а н к о м Р о с с и и . В у с л о в и я х с н и ж е н и я с п р о с а н а в а л ю т у с о с т о р о н ы и м п о р т е р о в в п е р в ы е м е с я ц ы г о д а ж д е м д и н а м и к у р у б л я о к о л о т е к у щ и х у р о в н е й с н е к о т о р ы м у к р е п л е н и е м в м о м е н т ы н а л о г о в ы х п е р и о д о в . К о м м е н т а р и и Б а н к а Р о с с и и п о с л е д е к а б р ь с к о г о р е ш е н и я о с т а в и т ь с т а в к у н е и з м е н н о й у к а з ы в а ю т н а т о , ч т о в н и м а н и е р е г у л я т о р а с м е с т и л о с ь о т п о л и т и к и у п р а в л е н и я с т а в к о й к м е р а м м а к р о п р у д е н ц и а л ь н о г о х а р а к т е р а " , - п р о к о м м е н т и р о в а л д л я Т А С С с и т у а ц и ю н а в а л ю т н о м р ы н к е д и р е к т о р д е п а р т а м е н т а о п е р а ц и й н а ф и н а н с о в ы х р ы н к а х б а н к а " Р у с с к и й с т а н д а р т " М а к с и м Т и м о ш е н к о .

В рамках исследования эксперты банка изучили объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в "Русском стандарте" в январе 2025 года и декабре 2024 года.