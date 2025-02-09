Россияне столкнулись с блокировками карт в Турции

Российские туристы столкнулись с блокировками банковских карт в Турции. Об этом рассказал генеральный консул в Анталье Сергей Ветрик, его слова приводит РИА Новости.

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Ситуация с действующими на территории Турции платежными системами все время меняется, и чтобы не столкнуться с трудностями, необходимо запрашивать у туроператоров актуальную информацию.

« К о н е ч н о , и з - з а б л о к и р о в к и р о с с и й с к и х к а р т у р о с с и я н в о з н и к а ю т о п р е д е л е н н ы е с л о ж н о с т и . Ч т о к а с а е т с я о р г а н и з о в а н н ы х т у р и с т о в , т о о н и , к а к и з в е с т н о , п р и о б р е т а ю т п а к е т н ы е т у р ы в Р о с с и и з а р у б л и . П р и э т о м л ю д и , е с т е с т в е н н о , п р и в о з я т с с о б о й д л я р а с х о д о в н а л и ч н ы е д е н ь г и » , — п о я с н и л В е т р и к .

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что американские санкции действительно создали проблемы в работе банковских карт в Турции, поэтому россиянам, которые хотят поехать в республику, лучше заранее прорабатывать вопросы оплаты или запастись наличными.

В начале 2025 года сообщалось о растущих проблемах со снятием наличных из-за нехватки купюр мелких номиналов — 10, 20, 50 и 100 турецких лир в Турции. При этом трудности возникают и с внесением наличности — многие банкоматы не принимают мелкие купюры, потому что те их слишком быстро переполняют и блокируют работу.