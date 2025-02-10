Комиссия правительства по законопроектной деятельности намерена рассмотреть пакет поправок, в который входят несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, целью которых является борьба с кибермошенничеством, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Работу над поправками подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он рассказал, что парламентарии детально проанализировали самые распространенные мошеннические схемы и разработали на основе этого меры для защиты граждан от данных угроз.

В частности, эти законопроекты подразумевают введение запрета на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации или общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, Центробанка, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, а также сервисов размещения объявлений. При этом ответственность за составление перечня этих зарубежных мессенджеров будет возложена на Роскомнадзор.

Вместе с тем начать пользоваться российскими мессенджерами для служебной коммуникации сотрудники данных организаций смогут только после того, как подтвердят свою личность с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Вместе с тем в пакете содержится инициатива, обязывающая владельцев маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг, аудитория которых превышает 200 тысяч пользователей из России, проводить идентификацию через ЕСИА для всех, кто планирует размещать объявление о продаже товаров или услуг.

Кроме того, законопроекты предполагают введение обязательной маркировки звонков от организаций, а также вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС. На экране телефона пользователя будет появляться соответствующая информация, чтобы он мог заранее узнать, звонит ли сотрудник банка или мошенник. При этом абоненты смогут самостоятельно отказываться от рекламных и спам-рассылок и звонков. В том случае если абонент запрашивает код для идентификации в ЕСИА или собирается поменять ключ к электронной подписи в ходе телефонного разговора, оператор должен будет присылать СМС только после завершения вызова.

Вместе с тем госорганы, которые ведут оперативно-разыскную деятельность и несут ответственность за безопасность, смогут по запросу получать данные из информационных систем операторов связи. Также предполагается запретить ввоз, продажу, покупку, хранение и использование на территории страны абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, работа которых находится под запретом или ограничена в России или Евразийском экономическом союзе. При этом законопроекты предусматривают возможность досудебной блокировки сайтов, которые распространяют информацию о незаконной реализации и использовании подобных устройств.

Мошенники пользуются выдачей кредитов без проверки

Также предлагается ввести обязательную биометрическую идентификацию для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов. Кроме того, инициативы предусматривают возможность установления через "Госуслуги" запрета на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия. В таком случае банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы, социальные сети будут обязаны обеспечить пользователям возможность авторизоваться через биометрическую систему, но применение такого способа должно остаться добровольным.

Представитель Минцифры подтвердил работу над соответствующими законопроектами и отметил, что эти меры планируется начать применять в 2025–2026 годах. По словам одного из собеседников издания, комиссия по законопроектной деятельности может рассмотреть пакет уже 10 февраля.

В пояснительной записке к документу также указано, что, по данным МВД, в 2023 году число преступлений, связанных с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), увеличилось на 30%, практически достигнув 677 тысяч, а в течение девяти месяцев 2024 года показатель увеличился еще на 16,4%, прибавив до 564 тысяч случаев. При этом по большому числу подобных уголовных дел следствию приходится приостанавливать в связи с невозможностью установить обвиняемого.

Авторы документа надеются, что возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами создаст возможность для практически моментального выявления подозрительных действий и их блокировки с последующим уведомлением правоохранительных органов.

Ранее Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по борьбе со звонками мошенников с территории Украины и других недружественных стран. Президент России также распорядился представить предложения об улучшении идентификации телефонных номеров, которыми пользуются госорганы и организации.