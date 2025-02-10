Как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта
В России со следующего месяца вступает в силу запрет на использование регионами системы оплаты услуг по отоплению, при которой сумма распределялась равномерно на весь год. Теперь оплата будет производиться только в те месяцы, когда отопление фактически предоставляется в жилые помещения, заявил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Мера принята для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление, отметил собеседник. Предыдущие правила приводили к ситуациям, «когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят».
«В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», - подчеркнул Якубовский.
По его словам, в тех субъектах, где уже внедрена система регулярных ежемесячных выплат, она продолжит действовать. Однако в будущем изменения будут возможны только на основании решения правительства РФ, добавил член комитета Госдумы.
Ранее Андрей Моисеев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, заявил агентству «Прайм», что в ряде случаев можно оспорить долги за жилищно-коммунальные услуги. В частности, платить не нужно, если качество услуг было неудовлетворительным, отметил эксперт.