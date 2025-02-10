Как изменится порядок оплаты за отопление с 1 марта

В России со следующего месяца вступает в силу запрет на использование регионами системы оплаты услуг по отоплению, при которой сумма распределялась равномерно на весь год. Теперь оплата будет производиться только в те месяцы, когда отопление фактически предоставляется в жилые помещения, заявил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Мера принята для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление, отметил собеседник. Предыдущие правила приводили к ситуациям, «когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят».

« В с л у ч а е ж е с о п л а т о й з а о т о п л е н и е л и ш ь в т е м е с я ц ы , к о г д а о н о п о д а е т с я в к в а р т и р ы , к а ж д ы й с о б с т в е н н и к с м о ж е т к о н т р о л и р о в а т ь , с о о т в е т с т в у е т л и п л а т е ж п о к а з а н и я м п р и б о р о в у ч е т а » , - п о д ч е р к н у л Я к у б о в с к и й .

По его словам, в тех субъектах, где уже внедрена система регулярных ежемесячных выплат, она продолжит действовать. Однако в будущем изменения будут возможны только на основании решения правительства РФ, добавил член комитета Госдумы.

Ранее Андрей Моисеев, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, заявил агентству «Прайм», что в ряде случаев можно оспорить долги за жилищно-коммунальные услуги. В частности, платить не нужно, если качество услуг было неудовлетворительным, отметил эксперт.