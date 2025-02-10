Эксперт предрек рост счетов за отопление

Изменения порядка оплаты отопления с 1 марта 2025 года приведет к росту платежей. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

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При этом эксперт заявил, что новый порядок оплаты будет способствовать большей прозрачности. Повышение цен касается только отопительного периода — расчет суммы в летнее время уменьшится. На сколько именно вырастет цена, в настоящее время сказать сложно, добавил Балынин. Он подчеркнул, что на сумму влияют в том числе такие факторы, как погодные условия.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин предсказал российским потребителям проблемы на фоне введения сезонной оплаты отопления в домах. Он заявил, что в столичном регионе уже есть опыт внедрения новой системы платы и для жильцов он был скорее негативным.