Названы эффективные способы получения дохода в старости

Финансист Кикевич назвал эффективные способы получения дохода в старости
Инвестиции в недвижимость, долгосрочные программы сбережений и открытие счета ценных бумаг — три лучших способа сохранить и приумножить деньги к пенсии. Об этом заявил финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич.
— У нас есть программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она недавно появилась в России, специально под эти цели. Там есть и софинансирование государства, которое все делает более интересным, и налоговые вычеты, — рассказал эксперт.
Однако, как отмечает Кичевич, доходность ПДС недостаточно высока.
Существует также возможность открыть свой собственный счет в ценных бумагах. Здесь тоже есть налоговые вычеты, что является разумным преимуществом, и предлагается множество продуктов. Можно сформировать диверсифицированный портфель, состоящий из российских акций, облигаций и золота. Кроме того, традиционно россияне активно вкладывают средства в недвижимость, передает RT.
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