Названы эффективные способы получения дохода в старости

Инвестиции в недвижимость, долгосрочные программы сбережений и открытие счета ценных бумаг — три лучших способа сохранить и приумножить деньги к пенсии. Об этом заявил финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич.

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— У н а с е с т ь п р о г р а м м а д о л г о с р о ч н ы х с б е р е ж е н и й ( П Д С ) . О н а н е д а в н о п о я в и л а с ь в Р о с с и и , с п е ц и а л ь н о п о д э т и ц е л и . Т а м е с т ь и с о ф и н а н с и р о в а н и е г о с у д а р с т в а , к о т о р о е в с е д е л а е т б о л е е и н т е р е с н ы м , и н а л о г о в ы е в ы ч е т ы , — р а с с к а з а л э к с п е р т .

Однако, как отмечает Кичевич, доходность ПДС недостаточно высока.

Существует также возможность открыть свой собственный счет в ценных бумагах. Здесь тоже есть налоговые вычеты, что является разумным преимуществом, и предлагается множество продуктов. Можно сформировать диверсифицированный портфель, состоящий из российских акций, облигаций и золота. Кроме того, традиционно россияне активно вкладывают средства в недвижимость, передает RT.

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин назвал четыре ключевых фактора, которые повлияют на размер пенсии по возрасту.