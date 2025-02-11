Госдума приняла закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект о защите от мошенников, согласно которому при выдаче кредита вводится «период охлаждения».

Таким образом, злоумышленники не смогут пользоваться деньгами сразу после их поступления на счет гражданина. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей запрет на финансовые действия будет длиться четыре часа, для сумм от 200 тысяч рублей — 48 часов.

Граждан, особенно пенсионеров, под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием убеждают людей перевести им деньги или передать их преступникам.

При проведении трансакций кредитные и микрофинансовые организации должны проводить их дополнительную проверку на предмет мошенничества, добавил Володин. В противном случае заемщик не обязан возвращать кредитные деньги.