Совфед одобрил проект о введении «периода охлаждения» по кредитам

Совет Федерации одобрил законопроект, которым предлагается ввести «период охлаждения» по потребительским кредитам.

Об этом сообщили в Telegram-канале верхней палаты парламента.

« А в т о р а м и з а к о н а в ы с т у п и л и с е н а т о р ы Р Ф Николай Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Артем Шейкин и депутаты Государственной Думы. Законодательные изменения направлены на защиту граждан от принуждения к оформлению кредитов путем обмана и злоупотребления доверием», — говорится в сообщении.

Согласно документу, после принятия новых норм кредитные организации будут обязаны предоставлять россиянам потребительские кредиты с отсрочкой. Для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей период зачисления средств будет составлять минимум четыре часа, для займа свыше 200 тысяч рублей — минимум 48 часов.

Накануне депутаты Госдумы приняли данный законопроект. Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года.