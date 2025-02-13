Вся правда о банкротстве под ключ: что это, кому подходит и сколько стоит в 2025 году

Банкротство под ключ – это настолько полная, всесторонняя помощь юристов в процедуре списания долгов, что должнику даже не приходится отпрашиваться с работы, чтобы сбегать за справкой или в суд.

© ООО «Кредитам Нет»

С момента, как вы заключили договор, юристы берутся за дело и проводят:

консультацию и юридическую оценку ситуации;

сбор и подготовку документов;

заполняют заявление и подают пакет документов в суд;

представляют интересы должника в суде;

помогают с выбором СРО и в последующем общении с финансовым управляющим;

отвечают на все ваши вопросы и поддерживают на всех этапах, пока в зале суда не прозвучит «долг списан».

© ООО «Кредитам Нет»

Юрист берет на себя процедуру банкротства, пока вы занимаетесь своими делами.

Естественно, что при попытке самостоятельного банкротства, все это ложится на плечи самого должника. Как и риски получить отказ в приеме заявления или в самом банкротстве из-за пары грубых ошибок.

Но главный плюс банкротства под ключ это то, что вы сразу знаете сколько стоит списание долгов в вашем случае и эта цена никак не изменится в процессе процедуры.

Кстати, банкротство – совершенно законное явление и по сути единственный, предусмотренный законодательством выход из долгов, которые невозможно выплатить. Так гласит закон ФЗ-127 «О несостоятельности (банкротстве)».

Кому подходит банкротство под ключ

Формально право списать долги раз в 5 лет есть у каждого гражданина РФ, но на деле все-таки нужно соответствовать некоторым требованиям:

задолженность по кредитам, микрозаймам, ЖКХ и другим долговым распискам свыше 300 000 рублей

нет постоянного дохода или на долги уходит более 50% зарплаты

в собственности только один дом или квартира, которые по сути единственное жилье

в течение последних лет не было никаких «серых» сделок или финансовых преступлений, если должник занимает пост, связанный с материальной ответственностью.

Также банкротство под ключ реальный выход, если у человека случились неприятности и долги появились из-за серьезной болезни, потери рабочего места или беды с близкими.

И конечно же, такой способ списания долгов идеален, если человек не хочет переплачивать в процессе процедуры и тратить время на походы по судам.

Еще раз: банкротство физических лиц под ключ – это когда юрист все делает за вас и вы сразу знаете, сколько это стоит от первого дня сотрудничества до решения суда о полном списании долгов. Никаких скрытых платежей и поэтапной оплаты. Рассрочка – да, мелкий шрифт и переплаты – нет.

Эта же услуга доступна индивидуальным предпринимателям, а не только физлицам.

Основные этапы банкротства под ключ

Чтобы банкротство прошло успешно и не вызвало волнений, полезно знать основные этапы.

Консультация и анализ ситуации

Здесь вы просто общаетесь с юристом о деталях дела, намечаете план действий, узнаете стоимость процедуры именно в вашем случае.

Если банкротство вам не подходит, грамотный специалист скажет прямо и предложит другие варианты, чтобы разобраться с долгами: рефинансирование, реструктуризацию и т.д.

Заключение договора и сбор документов

Только если вас устроили все условия, вы подписываете договор и юрист начинает собирать необходимые документы. Всего будет 25-30 справок, выписок и ксерокопий, вот лишь часть списка:

копия паспорта и СНИЛС; кредитные договоры, расписки, справки, которые подтверждают наличие и размер долгов; справка ФНС о наличии или отсутствии статуса индивидуального предпринимателя; справки 2-НДФЛ о доходах за 3 года до обращения с заявлением; квитанции о внесении денег на депозит суда для финансирования банкротства; справка об отсутствии судимости; список кредиторов по утвержденной форме и еще два десятка документов, которые тяжело собрать и проконтролировать на ошибки должнику. Но для юриста это не составит особого труда, потому что он делал это десятки раз.

Подготовка заявления в суд

Юрист заполняет и отправляет заявление в арбитражный суд по месту вашей прописки и это заявление суд принимает в тот же день. Это важно, потому что в случае, когда должник подает заявление самостоятельно, высок риск ошибок, а при отказе заявление можно подать повторно только через месяц.

Однако, если вы уверены в своих силах и хотите подать на банкротство сами, то вот проверенный шаблон заявления от юристов компании КредитаНет. Заполняйте предельно внимательно, а при возникновении вопросов обращайтесь за помощью.

Судебное разбирательство

На первом судебном заседании суд рассматривает дело, признает вас банкротом, назначает вам финансового управляющего, а также либо реструктуризацию долга, либо реализацию имущества. Бояться не стоит ни первого, ни второго, опытный юрист и фин управляющий помогут вам пройти процедуру с наименьшими потерями.

Реализация и списание долгов

Собственно, ради этих процедур все и затевалось. В итоге реализации (при условии, что было что выставить на торги) кредиторы получают часть денег, вырученных за ваше имущество, а остаток долга суд объявляет списанным. Процедура банкротства завершается и больше ни у кого нет к вам вопросов.

Что касается сроков, то стандартно процедура банкротства под ключ занимает 6-9 месяцев, однако юристы компании КредитаНет уверенно справляются с делом за 8 месяцев.

Почему выгодно заказывать банкротство под ключ

Вот как минимум 5 причин, почему стоит взять банкротство физ лиц под ключ, а не заниматься самодеятельностью или покупать единичные консультации юриста:

Экономия времени, сил и денег. Как мы уже писали выше, вы продолжаете ходить на работу или заниматься домашними делами, все справки собирает юрист и на заседания ходит тоже он. При этом вы платите только один раз, никаких доплат за почтовые расходы или публикации спустя пару месяцев процесса.

Как мы уже писали выше, вы продолжаете ходить на работу или заниматься домашними делами, все справки собирает юрист и на заседания ходит тоже он. При этом вы платите только один раз, никаких доплат за почтовые расходы или публикации спустя пару месяцев процесса.

Минимизация ошибок в документах и процессе. А значит, долги спишут без лишней волокиты и максимально быстро, вы не рискуете временем и нервами.

А значит, долги спишут без лишней волокиты и максимально быстро, вы не рискуете временем и нервами.

Юридическое сопровождение на каждом этапе. Вам не придется волноваться, что где-то вы пойдете вразрез с законом или пугаться последствий банкротства – юрист объяснит каждую тонкость в вашем деле.

Вам не придется волноваться, что где-то вы пойдете вразрез с законом или пугаться последствий банкротства – юрист объяснит каждую тонкость в вашем деле.

Полная прозрачность процесса. Вы точно знаете, что происходит сегодня, завтра и чего ждать через месяц, а если возникнет вопрос, то ваш юрист на расстоянии звонка.

Вы точно знаете, что происходит сегодня, завтра и чего ждать через месяц, а если возникнет вопрос, то ваш юрист на расстоянии звонка.

Возможность быстрее списать долги и начать жизнь без финансовых обязательств. Потому что каждый день, проведенный в стрессе от звонков из банка, от упреков близких и без уверенности в завтрашнем дне – настоящее мучение. Чтобы прекратить этот кошмар и был принят закон ФЗ-127 о банкротстве, вам остается только грамотно им воспользоваться.

Сколько стоит банкротство под ключ: основные факторы

Если посмотреть предложения по рынку, то цена на банкротство под ключ колеблется от 69 000 до 300 000 рублей.

© ООО «Кредитам Нет»

Примерная цена банкротства на рынке

Такой большой разбег обусловлен тем, что одни компании продают «под ключ» только отдельные этапы, например, помощь в сборе документов и на первом судебном заседании. А другие компании включают в стоимость всевозможные форс-мажоры, которые случаются очень редко.

Вот что входит стандартно в стоимость банкротства под ключ:

Консультация со специалистом и разработка стратегии

Сбор документов, в том числе документов по сделкам свыше 10 000 рублей за последние 3 года

Составление и подача заявления в арбитражный суд

Представление ваших интересов в суде

Выбор СРО и поиск арбитражного управляющего

Общение с кредиторами и коллекторами

Контроль работы финансового управляющего

Помощь в защите имущества или единственного жилья в ипотеке

Поддержка на всех этапах процедуры, ответы на вопросы

Подготовка финального отчета, когда процедура списания подходит к концу

Что касается компании КредитаНет, то здесь ценник очень демократичный – от 69 000 р за услугу. Если в рассрочку, то помощь юристов этой компании обходится в 3 860 р в месяц и это копейки по сравнению с теми платежами, которые набегают при долгах от 300 тысяч.

Как выбрать надежную юридическую компанию

Чего точно не стоит делать, так это спешить сотрудничать с раскрученными компаниями, которые у всех на слуху. Так вы только переплатите за бренд.

Вот 4 простых критерия, на которые действительно стоит обратить внимание:

Репутация компании – прочтите отзывы, посмотрите примеры историй со счастливым финалом, обратите внимание, что говорят о компании крупные издания СМИ.

Опыт работы в сфере банкротства – пусть это не будет вчерашняя фирма с юристами-практикантами. Обращайте внимание не только на год образования компании, но и на число городов, где они представлены, а также на количество успешных дел.

Прозрачное ценообразование – внимательно читайте мелкий шрифт хоть на сайте, хоть в договоре, чтобы убедиться, что не будет скрытых комиссий.

Бесплатная консультация с оценкой перспективы банкротства – это залог того, что вам не продадут кота в мешке и не навяжут списание долгов, если оно вам не подходит.

Только если по всем этим параметрам компания проходит и если вам предложили понятный план действий с фиксированной ценой - можно начинать сотрудничество.

Вопросы и ответы о банкротстве под ключ

Можно ли сохранить имущество при банкротстве?

Сохранить имущество реально, но для этого потребуется полная честность перед финансовым управляющим и вашим юристом. О том, что именно можно сохранить в вашей ситуации, а что все таки пойдет с молотка, вы сможете узнать уже на первой консультации.

Как долго длится процедура?

От 6 до нескольких лет. Но с юристами КредитаНет все происходит обычно за 8 месяцев.

Можно ли пройти банкротство онлайн?

Да, именно эту услугу предоставляют юристы КредитаНет, когда вы выбираете банкротство под ключ.

Какие документы нужно подготовить?

Юрист подготавливает порядка 30 документов, часть из которых имеет срок годности, другие должны быть строго установленного образца. Самостоятельный сбор документов на судебное банкротство - дело очень хлопотное и рискованное, это лучше делегировать специалисту.

Вместо выводов

Как видите, банкротство – не самое легкое дело. И если у вас нет юридического образования, то оно запросто превратится в квест, который отнимет массу времени, сил и денег. Без гарантии успеха.

На фоне таких трат услуга «банкротство под ключ» – логичное и простое решение, где каждый занимается своим делом. Вы ходите на работу, проводите время с детьми или просто отдыхаете, пока юрист занят вашим делом.

Если вы хотите пройти процедуру банкротства с минимальными рисками, обращайтесь к профессионалам и начните жизнь с чистого листа уже через считанные месяцы.

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