В ЦБ рассказали, как работает чёрный список мошенников

Заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев рассказал, как работает чёрный список мошенников.

В ЦБ рассказали, как работает черный список мошенников
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«Банки подключены к нашей базе данных и передают в неё информацию обо всех мошеннических операциях или попытках обмана их клиентов. Туда входят реквизиты счетов и карт, данные о получателе похищенных денег», заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в этой базе и системах защиты банков также учитываются запросы правоохранительных органов, где есть данные о лицах, возможно причастных к хищениям денег.

Как отметил Зубарев, в чёрный список попадают и так называемые дропперы, посредники мошенников, помогающие обналичивать средства.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура (ГП) России оспорила в судах около 2 тыс. кредитных договоров, заключённых под влиянием телефонных мошенников.

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Герман Зубарев
Банк России