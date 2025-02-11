В ЦБ рассказали, как работает черный список мошенников

В ЦБ рассказали, как работает чёрный список мошенников
Заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев рассказал, как работает чёрный список мошенников.
«Банки подключены к нашей базе данных и передают в неё информацию обо всех мошеннических операциях или попытках обмана их клиентов. Туда входят реквизиты счетов и карт, данные о получателе похищенных денег», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.
По его словам, в этой базе и системах защиты банков также учитываются запросы правоохранительных органов, где есть данные о лицах, возможно причастных к хищениям денег.
Как отметил Зубарев, в чёрный список попадают и так называемые дропперы, посредники мошенников, помогающие обналичивать средства.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура (ГП) России оспорила в судах около 2 тыс. кредитных договоров, заключённых под влиянием телефонных мошенников.