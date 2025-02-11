Потери вложившихся в мемкоин Трампа инвесторов составили $2 млрд

Потери инвесторов, решивших вложиться в мемкоин президента США Дональда Трампа $TRUMP, за несколько недель составили порядка двух млрд долларов. Об этмо со ссылкой на исследование аналитической компании Chainalysis сообщает журнал Fortune.

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По данным издания, за несколько дней с момента запуска мемкоин сначала поднялся до отметки в 75 долларов за единицу, после чего курс рухнул - в настоящее время стоимость составляет всего 16 долларов. Отмечается, что вложение в $TRUMP стало неудачным для 813 294 владельцев криптокошельков, при этом создатели мемкоина заработали около 100 млн долларов.

« Н а к а ж д ы й д о л л а р т о р г о в ы х с б о р о в , к о т о р ы е з а г р е б л и с о з д а т е л и к р и п т о в а л ю т ы Трампа, инвесторы теряли 20 долларов», - говорится в публикации.

Ранее депутат Госдумы Антон Ткачёв заявил, что в России следует создать стратегический запас биткоина, сообщает RT.