Повышение пенсий с 1 марта: кому ждать прибавки

Часть пенсионеров получит прибавку в марте 2025 года. Издание Life рассказало, кому положены новые выплаты и на сколько вырастут пенсии.

В Государственной Думе отметили, что с 1 марта военные пенсионеры могут рассчитывать на повышение выплат на 9,5%. В настоящее время рассматривается законопроект, который позволит осуществить эту индексацию. Это означает, что военные пенсионеры получат дополнительную прибавку к своим пенсиям, говорится в публикации.

Подчеркивается, что в соответствии с графиком, доплаты к военным пенсиям за январь и февраль 2025 года будут произведены одновременно с выплатой за март. По словам юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Ноженко, пенсии увеличатся и у тех пожилых людей, которым в марте исполнится 80 лет. Это также касается тех, кто в марте получит первую группу инвалидности. Размер прибавки для них составит 8907 рублей 70 копеек, добавила собеседница.

« Э т а п р и б а в к а з а т р а г и в а е т п о л у ч а т е л е й с т р а х о в о й п е н с и и . Л ю д я м с т а р ш е 8 0 л е т и и н в а л и д а м п е р в о й г р у п п ы п о л о ж е н а д в о й н а я ф и к с и р о в а н н а я в ы п л а т а . П р и б а в к у д е л а ю т п о с л е т о г о , к а к п о я в и л о с ь н а н е е п р а в о » , — з а я в и л а ю р и с т .

Также в материале говорится, что с 1 февраля проводится перерасчет надбавок к пенсии для работников летных экипажей и сотрудников угольной промышленности. Он осуществляется четыре раза в год. Для представителей этих профессий, работающих в условиях, которые считаются вредными и тяжелыми, предусмотрена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости, подчеркивается в статье.