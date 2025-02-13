Путин подписал закон о «периоде охлаждения» по кредитам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в целях защиты граждан от финансовых мошенников вводит «период охлаждения» по потребительским кредитам (выдача суммы с отсрочкой и проверками). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Путин подписал закон о "периоде охлаждения" по потребительским кредитам
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В частности, кредиты или займы на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей будут выдавать с отсрочкой минимум четыре часа. Для сумм свыше 200 тысяч рублей установлена отсрочка 48 часов. При этом из «периода охлаждения» выведены кредиты, при получении которых затруднительно совершить мошеннические действия. К таким кредитам относятся ипотека, автокредиты, кредиты с поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов и другие.

Как объяснил «Ленте.ру» зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, данная мера является ценой безопасности.

«Любая вещь, которая обеспечивает безопасность, она создает неудобства», отметил он.

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