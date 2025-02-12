В Госдуме высказались об обратном эффекте идеи продлить оплачиваемый декретный отпуск

Продление оплачиваемого декретного отпуска до трех лет может иметь обратный эффект, предупредил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Об идее он высказался в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее о том, что в нижней палате обсуждается данный вопрос, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее мнению, очень много женщин побудит в этот период родить еще одного ребенка.

« И д е я , б е з у с л о в н о , о ч е н ь х о р о ш а я , н о м ы н е п о н и м а е м , в о - п е р в ы х , к т о б у д е т к о м п е н с и р о в а т ь с е р ь е з н ы е в ы п а д а ю щ и е д о х о д ы у п р е д п р и я т и й , у ч и т ы в а я н е с а м у ю п р о с т у ю э к о н о м и ч е с к у ю с и т у а ц и ю , и н е с т а н е т л и э т о и м е т ь о б р а т н ы й э ф ф е к т в в и д е т о г о , ч т о п р е д п р и я т и я б у д у т к р а й н е н е о х о т н о с в я з ы в а т ь с я с д е в у ш к а м и , к о т о р ы е п л а н и р у ю т б е р е м е н н о с т ь , п о т о м у ч т о э т о о б е р н е т с я и м д л и т е л ь н ы м о п л а ч и в а н и е м о т п у с к а п о у х о д у з а р е б е н к о м . Я д у м а ю , ч т о э т о т в о п р о с н у ж н о д о п о л н и т е л ь н о о б с у д и т ь и в с е - т а к и п р и с т у п а т ь к е г о р а с с м о т р е н и ю п о с л е ц и ф р , к о т о р ы е м ы п о л у ч и м » , — п о д е л и л с я д е п у т а т .

Ранее стало известно, что российским студенткам на очной форме обучения повысят декретные на 74,9-235,4 тысяч рублей в зависимости от региона.

До этого сообщалось, что пособие по беременностям и родам в некоторых случаях может превысить миллион рублей.